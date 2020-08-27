Киев и область предупредили о грозе и шторме

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 17:18, 27.08.2020 Обновлено: 17:26, 27.08.2020

В Киеве и области в четверг, 27 августа, резко испортится погода.

Ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом написала пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

Спасатели со ссылкой на данные Укргидрометцентра отметили, что до конца суток жителей Киева и области ждут грозы и порывы ветра 15-20 м/с. О дожде ничего не сказано.

В Киеве испортится погода
Скриншот
В Киевской области испортится погода
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев 25 августа залило дождями. Столичные дороги превратились в настоящие реки.

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