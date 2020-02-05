Киев и область накрыло снегом: появились впечатляющие фото и видео

Жители Киева и области опубликовали в сети впечатляющие фото и видео снега, который начал падать еще 4 февраля и продолжал идти на следующий день.
Соответствующие кадры они разместили на своих страницах в Facebook. Из-за того, что это явление стало редкостью для украинцев в этом году, оно вызвало шквал восторга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к конца страницы).
"Хоть раз за зиму снег увидели", "Ой, что-то начинается! Снег валит хлопьями, лишь бы не было так, как в 2013 году, а так все в порядке", "Let it snow or летит снег. И не говорите, что снега этой зимой не видели. Он был", "Необычное ощущение абсолютного счастья от снега среди зимы", "Сфотографировала снег, пока он лежит. Люблю его", – написали пользователи.
Снег в Киеве и области
Facebook/Nastka Fedchenko
Также пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" отметила, что еще с вечера 4 февраля на дороги выехала снегоуборочная техника, а бригады работников начали очищать пешеходные дороги.
Примечательно, что 5 февраля из-за непогоды столицу уже сковали ДТП, в том числе и смертельное, и масштабные пробки.
Снег в Киеве и области
Facebook/Сергей Дятленко
Снег в Киеве и области
Facebook/Olena Makaruk
Снег в Киеве и области
Facebook/София Мартынов
Снег в Киеве и области
Facebook/Yuriy Gichun
Снег в Киеве и области
Facebook/Yuriy Gichun
Снег в Киеве и области
Facebook/Yuriy Gichun
Снег в Киеве и области
Facebook/Yuriy Gichun
Снег в Киеве и области
Facebook/Taras Kharchenko
Снег в Киеве и области
Facebook/Taras Kharchenko
Снег в Киеве и области
Facebook/Viktoriya Ferenets
Снег в Киеве и области
Facebook/Nastka Fedchenko
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник вечером, 4 февраля, начался снегопад. В сеть попали невероятные видео со стихией в столице Украины.
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