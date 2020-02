Киев и область накрыло снегом: появились впечатляющие фото и видео

Жители Киева и области опубликовали в сети впечатляющие фото и видео снега, который начал падать еще 4 февраля и продолжал идти на следующий день.

Соответствующие кадры они разместили на своих страницах в Facebook. Из-за того, что это явление стало редкостью для украинцев в этом году, оно вызвало шквал восторга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к конца страницы).

"Хоть раз за зиму снег увидели", "Ой, что-то начинается! Снег валит хлопьями, лишь бы не было так, как в 2013 году, а так все в порядке", "Let it snow or летит снег. И не говорите, что снега этой зимой не видели. Он был", "Необычное ощущение абсолютного счастья от снега среди зимы", "Сфотографировала снег, пока он лежит. Люблю его", – написали пользователи.

Снег в Киеве и области Facebook/Nastka Fedchenko

Также пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" отметила, что еще с вечера 4 февраля на дороги выехала снегоуборочная техника, а бригады работников начали очищать пешеходные дороги.

Примечательно, что 5 февраля из-за непогоды столицу уже сковали ДТП, в том числе и смертельное, и масштабные пробки.

Снег в Киеве и области Facebook/Сергей Дятленко

Снег в Киеве и области Facebook/Olena Makaruk

Снег в Киеве и области Facebook/София Мартынов

Снег в Киеве и области Facebook/Yuriy Gichun

Снег в Киеве и области Facebook/Yuriy Gichun

Снег в Киеве и области Facebook/Yuriy Gichun

Снег в Киеве и области Facebook/Yuriy Gichun

Снег в Киеве и области Facebook/Taras Kharchenko

Снег в Киеве и области Facebook/Taras Kharchenko

Снег в Киеве и области Facebook/Viktoriya Ferenets

Снег в Киеве и области Facebook/Nastka Fedchenko

