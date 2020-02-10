Киев и область накрыла непогода: жителей предупредили о мощном ветре

Киев и область 10 февраля накрыла мощная непогода – ветер усилился до 15-24 м/с.

Предупреждение для местных жителей и гостей региона появилось на сайте ГУ ГСЧС в г. Киеве.

"По Киеву и Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Киев и область накрыла непогода. Иллюстрация

В то же время на сайте Укргидрометцентра написали, что стихия могла усилиться до 15-24 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, среднемесячная температура по Украине в феврале составит примерно 0...-3°.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!