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10 февраля • обновлено в 18:45
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Киев и область накрыла непогода: жителей предупредили о мощном ветре

2.3т
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Киев и область 10 февраля накрыла мощная непогода – ветер усилился до 15-24 м/с.

Предупреждение для местных жителей и гостей региона появилось на сайте ГУ ГСЧС в г. Киеве.

"По Киеву и Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Киев и область накрыла непогода. Иллюстрация

Киев и область накрыла непогода. Иллюстрация

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В то же время на сайте Укргидрометцентра написали, что стихия могла усилиться до 15-24 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, среднемесячная температура по Украине в феврале составит примерно 0...-3°.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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