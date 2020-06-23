Киев и область накроет непогода: синоптики предупредили о шторме

Киев 23 июня накроют грозы, а на территории области выпадут еще и мощные дожди, град, поднимется шквалистый ветер.

Соответствующее штормовое предупреждения появилось на сайте Укргидрометцентра. В столице и области ожидается І уровень опасности (желтый).

Так, в самом Киеве в этот день предусматриваются только грозы. В то же время на территории области следует ожидать грозы, град диаметром 6-19 мм, кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/с, а также мощные дожди (количество осадков может достигнуть 15-49 мм за 12 часов и меньше).

Киев и область накроет непогода. Иллюстрация

Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится с утра до позднего вечера.

Карта погоды в Украине 23 июня Скриншот/Укргидрометцентр

Информация об ухудшении погоды Скриншот/Укргидрометцентр

Информация об ухудшении погоды Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлено второй (оранжевый) уровень опасности, введенные чрезвычайные меры безопасности.