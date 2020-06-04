Киев и область накроет непогода: синоптики дали штормовое предупреждение
В Киеве и области в четверг после обеда, 4 июня, начнется сильная гроза, которая продлится до конца суток.
Соответствующий прогноз дал Укргидрометцентр. Был объявлен первый уровень опасности (желтый).
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте также опубликовала рекомендации, как вести себя во время сильного ветра:
все окна следует плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если человек оказался на улице, ему надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае очень сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.