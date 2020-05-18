Киев и область накроет мощными шквалами: появилось штормовое предупреждение

Яра Дорош Жизнь столицы 10:20, 18.05.2020 Обновлено: 12:31, 18.05.2020

В Киеве и области в понедельник, 18 мая, поднимется сильный ветер.

Соответствующее штормовое предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра. Отмечается, что такие погодные условия в этот день будут во многих областях Украины.

Киев и область накроет мощными шквалами. Иллюстрация

Так, в Киеве и области скорость ветра усилится до 15-24 м/с. Ожидается І уровень опасности (желтый).

Штормовое предупреждение
Скриншот/Укргидрометцентр
Штормовое предупреждение
Скриншот/Укргидрометцентр
Штормовое предупреждение
Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплую зиму, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару.

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