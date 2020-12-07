Киев начал подготовку к приему вакцины от коронавируса, – Кличко

Городская власть Киева начала готовить базу для приема вакцины против коронавируса. Медицинские учреждения работают над процедурой вакцинации.

В столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины, заявил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге (чтобы увидеть видео доскролльте до конца).

''Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем. Но готовимся к этому'', – сказал Кличко.

В столичных больницах работают кабинеты прививок – с медперсоналом и оборудованием для хранения вакцины. При необходимости город готов провести обучение медиков.

''Когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать эту процедуру'', – уверен Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 декабря в Киеве зафиксировано 1 526 новых зараженных коронавирусом. Всего в Киеве подтверждено 81 335 случаев COVID-19.