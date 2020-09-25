Киев готов развернуть до 11 тыс. коек для больных COVID-19, – Кличко

В больницах Киева подготовлено 2200 мест для больных на COVID-19, а случае необходимости их количество может быть увеличено до 11 тысяч.

Об этом в пятницу, 25 сентября, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что на данный момент в столичных больницах находится более тысячи пациентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас сейчас в городе Киеве находится более тысячи пациентов в больницах. Сейчас подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах. Если будет надобность, мы готовы развернуть до 11 тыс. коек в больницах нашего города", – подчеркнул Кличко.

Также мэр заверил, что любой пациент с симптомами коронавируса получает тесты на COVID-19 бесплатно.

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