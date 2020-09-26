Киев готов развернуть до 11 тыс. коек для больных COVID-19, – Кличко

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Жизнь столицы
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Кличко сообщил, что Киев готов развернуть до 11 тысяч коек для больных коронавирусом. Фото: Zik.ua

В больницах Киева подготовлено 2200 мест для больных на COVID-19, а случае необходимости их количество может быть увеличено до 11 тысяч.

Об этом в пятницу, 25 сентября, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что на данный момент в столичных больницах находится более тысячи пациентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас сейчас в городе Киеве находится более тысячи пациентов в больницах. Сейчас подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах. Если будет надобность, мы готовы развернуть до 11 тыс. коек в больницах нашего города", – подчеркнул Кличко.

Также мэр заверил, что любой пациент с симптомами коронавируса получает тесты на COVID-19 бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • опрос, проведенный в студии "Свободы слова Савика Шустера" показал, что большинство украинцев не делали ни одного теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) за время пандемии коронавируса COVID-19, а также не имеют возможности их оплачивать.

  • также в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 25 сентября народный депутат Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, как болела COVID-19 и как переосмыслила жизнь;

  • народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий пояснил, что в некоторых регионах врачи, которые работают с больными COVID-19, не получают надбавки не потому, что нет денег, а из-за организационных моментов.

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