Киев готов развернуть до 11 тыс. коек для больных COVID-19, – Кличко
В больницах Киева подготовлено 2200 мест для больных на COVID-19, а случае необходимости их количество может быть увеличено до 11 тысяч.
Об этом в пятницу, 25 сентября, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что на данный момент в столичных больницах находится более тысячи пациентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"У нас сейчас в городе Киеве находится более тысячи пациентов в больницах. Сейчас подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах. Если будет надобность, мы готовы развернуть до 11 тыс. коек в больницах нашего города", – подчеркнул Кличко.
Также мэр заверил, что любой пациент с симптомами коронавируса получает тесты на COVID-19 бесплатно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
опрос, проведенный в студии "Свободы слова Савика Шустера" показал, что большинство украинцев не делали ни одного теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) за время пандемии коронавируса COVID-19, а также не имеют возможности их оплачивать.
также в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 25 сентября народный депутат Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, как болела COVID-19 и как переосмыслила жизнь;
народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий пояснил, что в некоторых регионах врачи, которые работают с больными COVID-19, не получают надбавки не потому, что нет денег, а из-за организационных моментов.