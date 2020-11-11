КГГА обжалует решение суда по строительству на Андреевском спуске, – Кличко

Киевская городская государственная администрация обжалует решение столичного апелляционного админсуда по строительству на Андреевском спуске, 14-16.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что судебные решения не могут быть основанием для застройки исторических зон города.

"Хочу сообщить, что КГГА обжалует решение Киевского апелляционного админсуда, которое фактически восстанавливает разрешение на строительные работы на Андреевском спуске, 14-16. Ибо этим судебным решением отменены предписания и приказ Департамента государственного архитектурно КГГА, которыми запрещалось осуществление строительства. Но, подчеркну: ни одно решение суда в столице не было и не будет основанием для строительства в исторических зонах Киева, особенно – на Андреевском спуске!" – написал Кличко.

Он отметил, что позиция города неизменна и четкая: любое строительство должно происходить с соблюдением всех норм законодательства, в том числе и по охране культурного наследия.

"Андреевский спуск – историческая старинная улица Киева. И мы должны сохранить ее уникальность. Своими действиями город уже неоднократно демонстрировал, что способно останавливать застройщиков, которые пренебрегают мнением общества и пытаются воплотить свои проекты вопреки интересам киевлян и столицы", – отметил мэр города.

"Поэтому, еще раз подчеркну, что завершение строительства на Андреевском спуске, 14-16, может состояться только при условии соблюдения закона и предварительных договоренностей по этажности и вида сооружения. Иначе – столица имеет примеры замороженных объектов в исторической части, владельцы которых в конце концов пошли на условия киевлян и города. Последний из таких примеров, напомню, – строительство на улице Гончара, 17-23, где застройщик уже убирает несколько лишних этажей", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Кличко сообщил, что строительство двух новых станций метро на Виноградарь в Киеве идет по графику. Он показал видео, как прокладывают тоннель от будущей станции "Мостиска" в направлении станции "Сырец".