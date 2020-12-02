Карантин выходного дня в Киеве был неэффективным, – Рубан

В Киеве карантин выходного дня, который продлился в субботу и воскресенье три недели подряд, не показал эффективных результатов.

Так, в столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости населения коронавирусом. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил глава киевской Госпотребслужбы Олег Рубан.

Он отметил, что ограничительные меры были введены как альтернативный метод уменьшения социальной активности.

"Но сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", – уточнил чиновник.

По его мнению, соответствующие ограничения были бы эффективными, если бы в стране не наблюдался такой резкий рост заболеваемости COVID-19.

"Сегодня у нас стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он (карантин выходного дня. – Ред.) неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность", – подчеркнул Рубан.

Отметим, что 2 декабря в Киеве зафиксировали 1735 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице заболели уже 74 012 человек.

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