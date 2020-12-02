Карантин выходного для в Киеве был неэффективным, – Рубан
Специалисты не увидели результатов по таким ограничительным мерам
В частности, с эпидемиологической точки зрения
Ведь в столице продолжает наблюдаться рост заболеваемости COVID-19
В Киеве карантин выходного дня, который продлился в субботу и воскресенье три недели подряд, не показал эффективных результатов.
Так, в столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости населения коронавирусом. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил глава киевской Госпотребслужбы Олег Рубан.
Он отметил, что ограничительные меры были введены как альтернативный метод уменьшения социальной активности.
"Но сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", – уточнил чиновник.
По его мнению, соответствующие ограничения были бы эффективными, если бы в стране не наблюдался такой резкий рост заболеваемости COVID-19.
"Сегодня у нас стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он (карантин выходного дня. – Ред.) неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность", – подчеркнул Рубан.
Отметим, что 2 декабря в Киеве зафиксировали 1735 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице заболели уже 74 012 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Олег Рубан заявил, что если в Украине введут локдаун, в Киеве, скорее всего, закроют школы и детские садики, а также ограничат работу метро.
Напомним, что Киеве 28 ноября, во время действия карантина выходного дня, в Голосеевском и Дарницком районах открылись продовольственные ярмарки. Несмотря на запрет, торговать в палатках на улицах столицы выстроились десятки предпринимателей.
Также в Киеве ТРЦ выбились в "лидеры" по нарушениям карантина выходного дня.