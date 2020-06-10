Карантин в Украине продолжат после 22 июня – глава медкомиссии Киева

Яра Дорош Жизнь столицы 18:43, 10.06.2020 Обновлено: 18:43, 10.06.2020

Глава медицинской комиссии Киева, депутат Киевского городского совета от ВО "Свобода" Олег Гелевей заявил, что карантин в Украине после 22 июня будет продолжено.

Такое мнение он высказал во время брифинга, написало информационное агентство УНИАН. Глава медицинской комиссии Киева ответил на вопрос о продлении ограничительных мер в Украине и их смягчении в столице.

"Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что, вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет", – подчеркнул Гелевей.

Глава медкомиссии Киева заявил, что карантин в Украине продолжат после 22 июня. Иллюстрация
Взгляд

Также он, отвечая на вопрос, планируется ли в Киеве установление дезинфицирующих тоннелей в местах массового скопления людей, метрополитене, больницах, сказал, что не видит в этом необходимости, так как "основной метод заражения – через слизистые оболочки".

"Поэтому нужно, чтобы стояли средства для постоянной очистки наших рук, чтобы их можно было дезинфицировать... Этого вполне достаточно", – подытожил глава медкомиссии Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции однозначно продлится до 22 июня, дальше все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после следующих этапов послабления.

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