Карантин в Украине до следующего лета: глава медкомиссии Киева озвучил новый сценарий

Карантинные ограничения в Украине из-за распространения коронавируса могут продолжаться до конца весны 2021 года.

Такое мнение высказал глава медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей во время брифинга 15 июля, комментируя намерения властей продолжить карантин после конца июля. Об этом написало информационное агентство УНИАН.

"В мире на сегодняшний день побит рекорд в 5 млн активно больных (на COVID-19), и эта тенденция постоянно растет. Света в конце тоннеля пока не видно. В частности, его не видно и в Украине. Мы должны быть готовы, что это не только к Новому году – этот вопрос не будет решен, а возможно не будет решен до конца весны", – подчеркнул Гелевей.

Чиновник сказал, что адаптивный карантин, которым не предусмотрено жестких ограничений, имеет свои преимущества. По его словам, в частности, не нужно всем закрываться дома, ведь время показало, что это нереально по многим параметрам.

В то же время Гелевей убежден, что соблюдение правил гигиены и социального дистанцирования будет способствовать преодолению пандемии.

"Элементарные средства ограничения – соблюдение дистанции, ношение масок, где нужно, постоянная собственная гигиена, мытье рук – эти меры приведут к тому, что мы как можно скорее сможем увидеть свет в конце тоннеля и сказать, что вирус побежден и в Украине, и в мире в целом", – отметил он.

Как написал информационное агентство "Интерфакс-Украина", Гелевей также сказал, что количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным, несмотря на рост заболеваемости.

"Количество больных с COVID-19, которым требуется госпитализация, остается примерно на одном уровне – около 250 человек, несмотря на то, что в Киеве количество активных больных выросло примерно вдвое", – подчеркнул он.

По его словам, это происходит, ведь пациенты переносят заболевание в легкой форме, а также благодаря успехам Киева в увеличении объемов тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин из-за коронавируса в Украине могут продолжить еще минимум на месяц после конца июля.