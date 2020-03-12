Карантин в Киеве: стало известно, хватит ли продуктов в магазинах

В продуктовых магазинах Киева после введения 12 марта карантина из-за распространения коронавируса COVID-2019 по всему миру нет никакого ажиотажа, на полках все еще много товаров.

Хотя в соцсетях люди уже успели написать противоположное. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Владельцы магазинов рассказали журналистам, что паники нет, как и оснований для нее.

"Если бы у нас сметали продукты с полок, мы были бы только рады. Однако ажиотажа нет. И мы не видим проблемы. Раскупят с вечера, утром выставим новый товар. Ажиотаж был бы, если бы магазины закрылись. Дефицита и проблем с поставками нет. Границы ведь не закрыты", – сказало руководство одной из крупных сетей.

Карантин в Киеве. Иллюстрация

В соцсетях ажиотаж начался после публикаций фотографий пустых полок именно в заграничных супермаркетах.

"Таких снимков из разных стран уже было опубликовано много. Но для понимания – это длилось от силы пару часов. А потом – новые поставки, и никакого ажиотажа. Если что – также будет и у нас", – подчеркнули в торговом заведении.

Так, в киевском магазине Фора, куда пришли журналисты, полки были полные, но гречки по низкой цене не осталось.

"Вчера и позавчера народ сметал с полок соль, сахар, спички и дешевую гречку. Сегодня есть только на развес, а расфасованной недорогой гречки уже ни одного пакета не осталось. Думаю, что она появится, но уже по другой цене", – сказала продавец магазина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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