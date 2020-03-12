Карантин в Киеве: стало известно, хватит ли продуктов в магазинах

В продуктовых магазинах Киева после введения 12 марта карантина из-за распространения коронавируса COVID-2019 по всему миру нет никакого ажиотажа, на полках все еще много товаров.
Хотя в соцсетях люди уже успели написать противоположное. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Владельцы магазинов рассказали журналистам, что паники нет, как и оснований для нее.
"Если бы у нас сметали продукты с полок, мы были бы только рады. Однако ажиотажа нет. И мы не видим проблемы. Раскупят с вечера, утром выставим новый товар. Ажиотаж был бы, если бы магазины закрылись. Дефицита и проблем с поставками нет. Границы ведь не закрыты", – сказало руководство одной из крупных сетей.
Карантин в Киеве. Иллюстрация
В соцсетях ажиотаж начался после публикаций фотографий пустых полок именно в заграничных супермаркетах.
"Таких снимков из разных стран уже было опубликовано много. Но для понимания – это длилось от силы пару часов. А потом – новые поставки, и никакого ажиотажа. Если что – также будет и у нас", – подчеркнули в торговом заведении.
Так, в киевском магазине Фора, куда пришли журналисты, полки были полные, но гречки по низкой цене не осталось.
"Вчера и позавчера народ сметал с полок соль, сахар, спички и дешевую гречку. Сегодня есть только на развес, а расфасованной недорогой гречки уже ни одного пакета не осталось. Думаю, что она появится, но уже по другой цене", – сказала продавец магазина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
Он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.
Также в Киеве родителям должны были ограничить доступ к школам в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях.
На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.
Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.
После объявления карантина в Украине в ряде супермаркетов и магазинов разных городов страны начали "сметать" товары.
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