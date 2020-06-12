В Киеве 12 июня не будут усиливать карантин из-за распространения коронавируса, однако существует вероятность, что это сделают позже.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он назвал главное условие, при котором карантин могут усилить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных 100 тысяч человек, Киев будет вынужден, к сожалению, вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тысяч населения", – подчеркнул Кличко.

Карантин в Киеве решили не ужесточать, но угроза остается. Иллюстрация

"Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения", – пояснил он.

Глава столицы также обратился к правоохранительным органам с просьбой более строго контролировать соблюдение карантина. Ведь, по его словам, многие люди не придерживается даже элементарных правил, они не носят маски, не соблюдают дистанцию, игнорируют угрозу.

"А потом будут платить своим здоровьем и жизнью. И будут спрашивать также с меня: "Что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась?" – заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 12 июня зафиксировали 3766 случаев COVID-19. За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили у 95 человек.