Карантин в Киеве могут снова усилить: Кличко выступил с предупреждением

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что первый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19, – это своего рода тест для жителей города. В случае, если его "провалят", ограничения могут вернуть.

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Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Глава столицы напомнил, что именно 12 мая в городе начали ослаблять карантин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Работают магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские, салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства, некоторые другие учреждения, о которых мы говорили. Открылись также 27 продовольственных рынков", – отметил Кличко и добавил, что закрытыми остались ТРЦ.

Мэр Киева также сказал, что для работы всех предприятий, учреждений есть четкий регламент и правила безопасности, соблюдать которые должны все.

В то же время он отметил, что многие киевляне даже раньше сами себе сняли ограничения. Они продолжали ходить в парки, на детские площадки, компаниями на пикники, не соблюдали элементарные правила.

Кличко заявил, что карантин в Киеве могут снова усилить. Иллюстрация

"Очевидно, что сейчас мы имеем результаты этих "радостей жизни" – и после Пасхи, и во время майских праздников. На днях было три выходных. И в столице проводились просто массовые гуляния! Хоть и призвали дождаться послаблений и соблюдать правила безопасности. Некоторые сейчас спрашивают: а зачем был нужен карантин. Зачем? Поясню еще раз. Мы его ввели вовремя! И не допустили стремительного распространения вируса и инфекционного взрыва", – заявил Кличко.

Он сказал, что таким образом удалось избежать такого количества смертей, как в некоторых других странах, "падения" медицины.

"И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия – мягко говоря, глупо!" – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что ослабления карантина в городе будут вводить постепенно. По его словам, это нужно, чтобы понимать, где основные риски и где могут быть вспышки заболевания.

"Первый этап – это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не хочу пугать и не пугаю. Но, если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, – другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас, к сожалению, не будет. Так, некоторые, конечно, могут игнорировать все. И те, кто сейчас пренебрегает правилами, говорит о мировом заговоре, совсем по-другому будут вести себя в инфекционных отделениях! И тоже предъявлять претензии, уже о том, что им не оказали помощь", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19.