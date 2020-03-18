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18 марта • обновлено в 11:14
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/ Жизнь столицы

Карантин в Киеве: фото гигантской пробки на мосту Метро разозлило сеть

8.1т
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Сеть разгневало фото огромной пробки на мосту Метро в Киеве – люди, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019, отправились на работу и по своим делам.

Соответствующий пост разместил житель города Алексей Давиденко на своей странице в Facebook. По его словам, снимок был сделан 18 марта в 9:00. Пробка наблюдалась именно в сторону правого берега.

"Загадочные люди. Когда вы через неделю будете спрашивать у власти, откуда у нас десятки тысяч заболевших, просто вспомните это фото и то, что вы без надобности, вопреки рекомендациям врачей и властей поехали все вместе по делам в город. Ну вы же не совсем д*билы!?" – написал разгневанно он.

Пробка в Киеве 18 марта

Пробка в Киеве 18 марта

Facebook/Алексей Давиденко

Мужчина подчеркнул, что в данный период власти города и страны любыми способами пытаются сдержать заболеваемость и смертность, минимизировать последствия.

"Этот рабочий день может закончится для вас и окружающих людей в лучшем случае изоляцией в инфекционном отделении, а в худшем – ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких. – Ред.) и смертью. Это уже здесь, среди нас. Мы просто не знаем, сколько и в каких масштабах", – добавил киевлянин.

Давиденко спросил людей, неужели это недостаточный повод, чтобы остаться дома, и отметил, что только так можно помочь и себе и другим людям.

Пост за час насобирал около 1,1 тыс. лайков, более 200 комментариев и почти 350 репостов.

"Думаю, многие просто не воспринимают всерьез: якобы случаев мало, смертность не такая уж и большая или это вообще заговор массонов с фармацевтами. А деньги на жизнь нужны", "Для многих нет выбора, иначе с карантина они выйдут на биржу труда. А в Украине не только медицина на плохом уровне, но и рынок труда", "Я тебе скажу больше – на остановках маршруток очереди "адские", какие там 10-20 человек – они переполнены, и в масках людей очень мало", – написали киевляне.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps посмотрел, какие улицы столицы сковали пробки. И оказалось, что водители застряли как в центре, так и на окраинах.

Например, пробки образовались на проспектах Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара, Валерия Лобановского, на Кольцевой дороге, бульваре Тараса Шевченко, улице Жилянской и Набережном шоссе.

Карта пробок в Киеве 18 марта

Карта пробок в Киеве 18 марта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Dell Alex
Dell Alex
Загадочные люди. Одумают, что если сами ищут любой способ поваляться на диване, то и всем остальным работать не надо. Все само происходит, вода и электричество берутся из воздуха, продукты растут на деревьях и т.д.
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