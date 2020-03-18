Сеть разгневало фото огромной пробки на мосту Метро в Киеве – люди, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019, отправились на работу и по своим делам.
Соответствующий пост разместил житель города Алексей Давиденко на своей странице в Facebook. По его словам, снимок был сделан 18 марта в 9:00. Пробка наблюдалась именно в сторону правого берега.
"Загадочные люди. Когда вы через неделю будете спрашивать у власти, откуда у нас десятки тысяч заболевших, просто вспомните это фото и то, что вы без надобности, вопреки рекомендациям врачей и властей поехали все вместе по делам в город. Ну вы же не совсем д*билы!?" – написал разгневанно он.
Пробка в Киеве 18 марта
Facebook/Алексей Давиденко
Мужчина подчеркнул, что в данный период власти города и страны любыми способами пытаются сдержать заболеваемость и смертность, минимизировать последствия.
"Этот рабочий день может закончится для вас и окружающих людей в лучшем случае изоляцией в инфекционном отделении, а в худшем – ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких. – Ред.) и смертью. Это уже здесь, среди нас. Мы просто не знаем, сколько и в каких масштабах", – добавил киевлянин.
Давиденко спросил людей, неужели это недостаточный повод, чтобы остаться дома, и отметил, что только так можно помочь и себе и другим людям.
Пост за час насобирал около 1,1 тыс. лайков, более 200 комментариев и почти 350 репостов.
"Думаю, многие просто не воспринимают всерьез: якобы случаев мало, смертность не такая уж и большая или это вообще заговор массонов с фармацевтами. А деньги на жизнь нужны", "Для многих нет выбора, иначе с карантина они выйдут на биржу труда. А в Украине не только медицина на плохом уровне, но и рынок труда", "Я тебе скажу больше – на остановках маршруток очереди "адские", какие там 10-20 человек – они переполнены, и в масках людей очень мало", – написали киевляне.
Комментарии в сети
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Комментарии в сети
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Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
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OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps посмотрел, какие улицы столицы сковали пробки. И оказалось, что водители застряли как в центре, так и на окраинах.
Например, пробки образовались на проспектах Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара, Валерия Лобановского, на Кольцевой дороге, бульваре Тараса Шевченко, улице Жилянской и Набережном шоссе.
Карта пробок в Киеве 18 марта
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Позже в Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
А 16 марта появилась информация о том, что еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19.
В тот же день в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Украине 17 марта количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них умерли.
Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.
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