Карантин в Киеве могут продлить, – глава Госпродпотребслужбы в столице

Адаптивный карантин, который по решению Кабмина должен действовать до 31 июля, могут продлить еще на неопределенный срок, в том числе, и в Киеве.

Такое заявление сделал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан в комментарии сайту "Сегодня", отметив, что в столице стабильно высокие показатели по заболеваемости COVID-19.

"Ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", – подчеркнул Рубан.

Он отметил, что Украина зашла в этап адаптивного карантина, как это делают страны во всем мире.

"Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции", – добавил Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 14 июля в Киеве подтвердили 112 новых случаев заболевания COVID-19, что вдвое больше, чем за прошедшие сутки.