Каникулы в школах Киева: Кличко уточнил даты

В Киеве осенние каникулы в школах из-за ситуации с COVID-19 рекомендовано провести с 21 по 29 октября.

Об этом на брифинге в понедельник, 12 октября, сообщил глава столицы Виталий Кличко. При этом он отметил, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то каникулы могут начаться раньше указанного срока.

"Город уже направил рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше – с 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования для предотвращения распространения вируса. А также – для создания безопасных условий проведения местных выборов. Ведь большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях. За парты после каникул школьники должны вернуться 29 октября", – сказал он.

Кличко добавил, что в Киеве на карантин уже закрыты четыре школы – две школы в Печерском районе, одну в Оболонском и одну в Подольском. На дистанционном обучении – 502 класса в 188 школах. Всего коронавирусом в киевских школах заболели 480 детей и 359 педагогов.

Также глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан для "РБК-Украина" сказал, что каникулы в столице не будут вводить с 15 октября. По его словам, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.

"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", – сказал Рубан.

Чиновник добавил, что Кабинет министров рекомендовал школам на всей территории страны начать каникулы с 15 октября, однако мэр Киева Виталий Кличко озвучил, что в столице каникулы начнутся с 21 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за минувшие сутки, 11 октября, коронавирусом заболели 196 киевлян.