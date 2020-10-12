Каникулы в школах Киева: Кличко уточнил даты

В Киеве осенние каникулы в школах из-за ситуации с COVID-19 рекомендовано провести с 21 по 29 октября.

Об этом на брифинге в понедельник, 12 октября, сообщил глава столицы Виталий Кличко. При этом он отметил, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то каникулы могут начаться раньше указанного срока.

"Город уже направило рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше – с 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования для предотвращения распространения вируса. А также – для создания безопасных условий проведения местных выборов. Ведь большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях. За парты после каникул школьники должны вернуться 29 октября", – сказал он.

Кличко добавил, что в Киеве на карантин уже закрыты четыре школы – две школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. На дистанционном обучении – 502 класса в 188 школах.

Всего коронавирусом в киевских школах заболели 480 детей и 359 педагогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за минувшие сутки, 11 октября, на коронавирус заболели 196 киевлян.