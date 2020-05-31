Где в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД: список адресов

Дарья Дурова Жизнь столицы 00:59, 1.06.2020 Обновлено: 01:00, 1.06.2020

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации ПДД.

Камеры будут измерять скоростной режим движения транспорта на дорогах, и в случае выявления правонарушения будут его автоматически фиксировать. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

Уточняется, что камеры установлены в таких точках города:

  • ул. Елены Телиги, 39

  • Набережное шоссе, 4 (напротив)

  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

  • улица Братиславская, 18

  • Чоколовский бульвар, 24

  • Северный мост (в направлении левого берега)

  • Северный мост (в направлении правого берега)

  • Броварской проспект. (М. Левобережная)

  • Броварской проспект / ул. строителей

  • Южный мост (в направлении левого берега)

  • Южный мост (в направлении правого берега)

  • проспект Героев Сталинграда, 25

  • проспект Владимира Маяковского, 56

  • проспект Владимира Маяковского, 65

  • Дружбы народов бульвар, 27

  • Дружбы народов бульвар, 36

  • Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев

  • Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов

  • Харьковская площадь/проспект Бажана

  • Харьковская площадь/проспект Бажана.

Добавим, в первую очередь камеры определяют нарушение и фиксируют номерной знак автомобиля. Если водитель подал заявление в МВД, то факт нарушения придет владельцу машины на электронную почту или в сообщении на телефон.

Более детально о новшестве читайте по ссылке.

Камеры на дорогах
Информатор Киев

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в остановку общественного транспорта по улице Елены Телиги на скорости влетел автомобиль. В результате пострадал один человек.

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