Где в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД: список адресов

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации ПДД.

Камеры будут измерять скоростной режим движения транспорта на дорогах, и в случае выявления правонарушения будут его автоматически фиксировать. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

Уточняется, что камеры установлены в таких точках города:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в направлении правого берега)

Броварской проспект. (М. Левобережная)

Броварской проспект / ул. строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в направлении правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов бульвар, 27

Дружбы народов бульвар, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев

Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов

Харьковская площадь/проспект Бажана

Харьковская площадь/проспект Бажана.

Добавим, в первую очередь камеры определяют нарушение и фиксируют номерной знак автомобиля. Если водитель подал заявление в МВД, то факт нарушения придет владельцу машины на электронную почту или в сообщении на телефон.

Более детально о новшестве читайте по ссылке.

Камеры на дорогах Информатор Киев

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в остановку общественного транспорта по улице Елены Телиги на скорости влетел автомобиль. В результате пострадал один человек.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!