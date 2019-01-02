''Может врезать до -11!'' Синоптик уточнила погоду в Киеве на Рождество

В Киеве на Рождество, 7 января, ожидается резкое похолодание — температурные показатели достигнут 11 градусов мороза.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, снижение температуры начнется еще с 3 января, однако оно будет несущественным.

"Дальше похолодание усилится и в Святвечер и на Рождество может врезать до -8...-11 градусов!" — предупредила Диденко.

Также метеорологи предупредили о возникновении гололеда на дорогах Киева. Всех водителей призвали придерживаться скоростного режима и избегать рискованных маневров на проезжей части.

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Как писал OBOZREVATEL, с января ухудшение погоды началось по всей стране. Местами ветер будет достигать 20 метров в секунду, а снегопады превратятся в метели.

5-6 января в Украине временами снег (6 января в Крыму мокрый снег с дождем); ночью 5 января в большинстве центральных и южных областей без осадков.

Температура ночью 5-11°С мороза, в Карпатах, северных, центральных, 6 января и в восточных областях 8-14°С мороза, днем 3-9°С мороза; на крайнем юге страны ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.