Какой будет погода в Киеве до конца 2019 года: появился подробный прогноз

В Киеве до конца декабря 2019 года будет довольно холодная погода, но все еще не по-настоящему зимняя. На выходных, 28 и 29 декабря, выпадет снег, временами – мокрый. А с понедельника осадки не предусматриваются.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. В основном ветер будет в пределах 5-10 м/с.

Так, в субботу, 28 декабря, все сутки будет падать мокрый снег. Температура ожидается около 0...+2 градусов. В воскресенье, 29 декабря, небольшой снег будет падать только ночью, температура воздуха составит всего -1...-3 градуса.

Погода в Киеве до конца 2019 года

В понедельник, 30 декабря, киевлянам не следует ожидать осадков. Ночная температура опустится до -4...-6 градусов, а дневная – будет в пределах 0...-2.

В последний день года, 31 декабря, не будет падать ни снег, ни дождь. Температура ночью будет только -2...-4 градуса, днем – около +2...+4.

Прогноз погоды до конца 2019 года в Киеве Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в января 2020 года Украину ждут непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!