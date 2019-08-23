Какой будет погода на затяжных выходных в Киеве: появился новый прогноз

В Киеве на выходных 24-26 августа будет солнечная и теплая погода без осадков. Максимальная ночная температура воздуха достигнет +15, а дневная – 28 градусов.

На День Независимости Украины киевлян ждет +27, легкий ветер и небольшая облачность, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

25 и 26 августа температура будет абсолютно одинаковой: 13-15 ночью, 25-28 днем. Скорость ветра будет еще меньше, чем в субботу, 5-8 метров в секунду.

Погода в Украине 24 августа Укргидрометцентр

Осадки на праздничные выходные будут только на юге и западе страны.

Как писал OBOZREVATEL, с 23 августа в некоторых областях Украины началось незначительное похолодание. Согласно с прогнозом, осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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