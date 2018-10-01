Каким будет начало октября в Киеве: синоптики дали прогноз

Начало октября принесет в Киев переменную облачность и кратковременные осадки, однако дневная температура воздуха будет достаточно теплой. Так, в понедельник, 1 октября, столбики термометров прогреются до 14-16 градусов.
По данным Укргидрометцентра, аналогичная температура сохранится и 2 октября. После ночных 6-8 градусов днем солнце прогреет столицу до +16. В среду, 3 октября, ночью ожидается до +8, а днем — 14-16 и дождь.
Погода в Киевской области 3 октября
Укргидрометцентр
4 октября ночная температура немного понизится и составит 5-7 градусов. Днем также пройдут дожди, а столбики термометров покажут от 11 до 13 со знаком "плюс".
Погода в Киевской области 4 октября
Укргидрометцентр
В пятницу, 5 октября, в столицу вернется сухая погода, однако ночная температура составит всего лишь от +3 до +5. Днем прогнозируется переменная облачность и до +15.
Как писал OBOZREVATEL, 1 октября в Украину пришел антициклон, который принес почти на всю территорию страны солнечную и сухую погоду.
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