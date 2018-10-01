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Каким будет начало октября в Киеве: синоптики дали прогноз

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Начало октября принесет в Киев переменную облачность и кратковременные осадки, однако дневная температура воздуха будет достаточно теплой. Так, в понедельник, 1 октября, столбики термометров прогреются до 14-16 градусов.

По данным Укргидрометцентра, аналогичная температура сохранится и 2 октября. После ночных 6-8 градусов днем солнце прогреет столицу до +16. В среду, 3 октября, ночью ожидается до +8, а днем — 14-16 и дождь.

Каким будет начало октября в Киеве: синоптики дали прогноз

Погода в Киевской области 3 октября

Укргидрометцентр

4 октября ночная температура немного понизится и составит 5-7 градусов. Днем также пройдут дожди, а столбики термометров покажут от 11 до 13 со знаком "плюс".

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Каким будет начало октября в Киеве: синоптики дали прогноз

Погода в Киевской области 4 октября

Укргидрометцентр

В пятницу, 5 октября, в столицу вернется сухая погода, однако ночная температура составит всего лишь от +3 до +5. Днем прогнозируется переменная облачность и до +15.

Как писал OBOZREVATEL, 1 октября в Украину пришел антициклон, который принес почти на всю территорию страны солнечную и сухую погоду.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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