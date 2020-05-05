Какие рынки уже открылись в Киеве: Кличко объявил перечень

В Киеве 5 мая, во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, официально открыли уже три рынка: "Демеевский" (Голосеевский район), "Маяк" и "Базар на Лесной" (Деснянский район).

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Еще два начнут работу 6 мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошлых несколько дней ни один из них не был готов открыться", – подчеркнул он.

Кличко рассказал, какие рынки уже открылись в Киеве. Иллюстрация

Однако, по словам Кличко, рынки в последнее время активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в имеющейся эпидемиологической ситуации, поэтому будут постепенно открываться.

Так, 5 мая уже открылись:

Рынок "Демеевский" (Голосеевский район);

Рынок "Маяк" (Деснянский район);

"Базар на Лесной" (Деснянский район).

А 6 мая начнут работу:

Рынок "Печерский" (Печерский район);

Рынок "Владимирский" (Голосеевский район).

"Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности! И на рынках в частности. Важно – дистанция, маска, перчатки, дезинфектор", – заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 мая началось незначительное ослабление карантина, который ввели из-за распространения коронавируса COVID-19. В столице Украины позволили работу МАФов с фастфудом и напитками, правда, с особыми требованиями.

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