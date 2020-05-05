Главная Новости
5 мая • обновлено в 17:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Какие рынки уже открылись в Киеве: Кличко объявил перечень

Читать материал на украинском

В Киеве 5 мая, во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, официально открыли уже три рынка: "Демеевский" (Голосеевский район), "Маяк" и "Базар на Лесной" (Деснянский район).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Еще два начнут работу 6 мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошлых несколько дней ни один из них не был готов открыться", – подчеркнул он.

Кличко рассказал, какие рынки уже открылись в Киеве. Иллюстрация

Кличко рассказал, какие рынки уже открылись в Киеве. Иллюстрация

Однако, по словам Кличко, рынки в последнее время активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в имеющейся эпидемиологической ситуации, поэтому будут постепенно открываться.

Так, 5 мая уже открылись:

  • Рынок "Демеевский" (Голосеевский район);

  • Рынок "Маяк" (Деснянский район);

  • "Базар на Лесной" (Деснянский район).

А 6 мая начнут работу:

  • Рынок "Печерский" (Печерский район);

  • Рынок "Владимирский" (Голосеевский район).

"Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности! И на рынках в частности. Важно – дистанция, маска, перчатки, дезинфектор", – заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 мая началось незначительное ослабление карантина, который ввели из-за распространения коронавируса COVID-19. В столице Украины позволили работу МАФов с фастфудом и напитками, правда, с особыми требованиями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
6
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Кабмин заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги