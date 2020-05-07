Какие рынки работают в Киеве во время карантина: полный список

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 13:26, 7.05.2020 Обновлено: 13:53, 7.05.2020

В Киеве по состоянию на 7 мая, во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, было открыто уже 10 продовольственных рынков.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что всего в Киеве должны начать работу аж 37 рынков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности", – подчеркнул Кличко.

Кличко рассказал, какие рынки заработали в Киеве. Иллюстрация

По состоянию на 7 мая в Киеве работали такие рынки:

  • "Демеевский";

  • "Маяк";

  • "Печерский";

  • "Владимирский";

  • "Базар на Лесной";

  • "Феофановский";

  • "Одесский";

  • "Иллис";

  • "Выгуровский";

  • "Бессарабский".

"Другие рынки будут открывать, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм", – добавил глава столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 мая первыми открыли такие три рынка: "Демеевский" (Голосеевский район), "Маяк" и "Базар на Лесной" (Деснянский район).

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