Какие рынки работают в Киеве во время карантина: полный список

В Киеве по состоянию на 7 мая, во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, было открыто уже 10 продовольственных рынков.
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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что всего в Киеве должны начать работу аж 37 рынков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности", – подчеркнул Кличко.
Кличко рассказал, какие рынки заработали в Киеве. Иллюстрация
По состоянию на 7 мая в Киеве работали такие рынки:
"Демеевский";
"Маяк";
"Печерский";
"Владимирский";
"Базар на Лесной";
"Феофановский";
"Одесский";
"Иллис";
"Выгуровский";
"Бессарабский".
"Другие рынки будут открывать, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм", – добавил глава столицы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 мая первыми открыли такие три рынка: "Демеевский" (Голосеевский район), "Маяк" и "Базар на Лесной" (Деснянский район).
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