Какие хрущевки снесут первыми в Киеве: названы улицы

Пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать к 2040 году.

Первыми предусмотрена реконструкция устаревшего жилого фонда строительства 1960-1974-х годов, площадью 388,5 га, рассказал в интервью "Вечернему Киеву" начальник Киевгенплана Сергей Броневицкий.

"Это кварталы в границах ул. Маршала Гречко, ул. Стеценко, ул. Воскресенской, ул. Перова, ул. Алишера Навои, ул. Попудренко, ул. Гната Хоткевича, ул. Минина, ул. Красноткацкой, Лесного проспекта, ул. Милютенко, ул. Шолом-Алейхема, ул. Российской, ул. Симферопольской, ул. Ялтинской, ул. Новодарницькой", – сказал он.

По словам Броневицкого, сейчас разрабатывается программа комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда в Киеве, которым определят начало реконструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появятся многоуровневые развязки от Харьковской площади до Окружной, в центре их возводить передумали.