Как жителям Троещины быстрее попасть на правый берег Киева: названы варианты

Obozrevatel Жизнь столицы 12:03, 11.11.2020 Обновлено: 12:14, 11.11.2020

Жителям Днепровского района Киева будет проще добраться в центр, когда Подольско-Вигуровскую линию метро дотянут до Троещины.

Об этом заявили транспортный инженер Виктор Петрук и генеральный директор ОАО "Киевметрострой" Константин Салий в эфире "Украинского радио".

"То, что предлагают построить на первый период – это будет не метро на Троещину, а метро от станции "Радужная" до "Лукьяновской". Это будет перевоз, который не будет работать, так же, как сейчас не работает электричка. Там будет станция скоростного трамвая и две станции городской электрички", – отметил Петрук.

По его словам, новая станция метро будет возле станции Троещина-1 (бывшая Городня), трамвай, наверное, дотянут до этой станции, продлят на один перегон.

"Но перевозочная способность трамвая и метрополитена не сопоставимы. И по этой причине эта система не будет работать. Так же, как трамвай не работает в паре с городской электричкой", – добавил инженер.

Салий считает, что жителям Троещины стоит надеяться на что-то только, когда перережут ленточку и пустят автомобильный проезд или трамвай.

"Конечно, вопрос трамвая не решит всего транспортного коллапса в этом массиве, потому что надо покупать трамваи на 4-5 вагонов. А даже простой трамвай на 1-2 вагона стоит примерно миллион евро", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на линии метро от Троещины до Окружной в Киеве будет 22 станции: названия и сроки.

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