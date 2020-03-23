В сети появились фото и видео из Киева, на которых видно, что далеко не все люди придерживаются карантина из-за распространения коронавируса COVID-19. В частности, у входа в супермаркет на Харьковском шоссе они скопились и проигнорировали требование дистанции.

Соответствующие кадры появились в распоряжении OBOZREVATEL. Они были сделаны на левом берегу столицы Украины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, например, у одного из отделений Новой почты на шоссе люди становились в очередь на довольно большом расстоянии друг от друга. Похожая ситуация наблюдалась и у "1 социальной аптеки".

В Киеве возле аптеки люди придерживаются карантина

В Киеве возле отделения Новой почты люди придерживаются карантина

В Киеве возле отделения Новой почты люди придерживаются карантина

В то же время на фото видно, что у супермаркета VARUS сделали специальную синюю разметку, чтобы люди соблюдали дистанцию, но посетители проигнорировали это и скопились в одном месте.

В Киеве возле супермаркета люди не придерживаются карантина

В Киеве возле супермаркета люди не придерживаются карантина

В Киеве возле супермаркета люди не придерживаются карантина

Примечательно, что большинство людей на фото и видео из Киева все же были в масках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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