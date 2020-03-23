В сети появились фото и видео из Киева, на которых видно, что далеко не все люди придерживаются карантина из-за распространения коронавируса COVID-19. В частности, у входа в супермаркет на Харьковском шоссе они скопились и проигнорировали требование дистанции.
Соответствующие кадры появились в распоряжении OBOZREVATEL. Они были сделаны на левом берегу столицы Украины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Так, например, у одного из отделений Новой почты на шоссе люди становились в очередь на довольно большом расстоянии друг от друга. Похожая ситуация наблюдалась и у "1 социальной аптеки".
В Киеве возле аптеки люди придерживаются карантина
В Киеве возле отделения Новой почты люди придерживаются карантина
В Киеве возле отделения Новой почты люди придерживаются карантина
В то же время на фото видно, что у супермаркета VARUS сделали специальную синюю разметку, чтобы люди соблюдали дистанцию, но посетители проигнорировали это и скопились в одном месте.
В Киеве возле супермаркета люди не придерживаются карантина
В Киеве возле супермаркета люди не придерживаются карантина
В Киеве возле супермаркета люди не придерживаются карантина
Примечательно, что большинство людей на фото и видео из Киева все же были в масках.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые данные о ситуации с коронавирусом в Украине – по состоянию на утро 23 марта заболели 73 человека.
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