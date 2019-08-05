Как выжить после падения в метро Киева: советы от дежурных по станции

В метро Киева за год в среднем происходит около шести случаев падения пассажиров на рельсы. В большинстве из них можно уцелеть и выжить, если придерживаться правил поведения.

Первое, на что нужно обращать внимание, это интервал движения поездов. Зная его, можно успеть спасти человека еще до прибытия состава, рассказала дежурная на одной из станций столичной подземки для "1+1" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Утром и вечером поезда прибывают через каждые две минуты, после обеда – четыре-пять. Узнать время можно на экранах, расположенных на станциях. Если до приезда поезда остаются секунды, то упавшему пассажиру нужно лечь в лоток между рельсами и вытянуть руки и ноги, чтобы его не задел поезд. При этом нельзя прыгать на рельсы, чтобы вытащить упавшего.

Лоток между рельсами Скриншот

Нельзя становиться на контактную рельсу. Заряд тока от нее убьет не только того, кто упал, а и того, кто пытался достать пассажира. В такой ситуации нужно сразу предупредить дежурного по станции, чтобы сотрудники метро отключили рельсу от электричества. Если до прибытия поезда осталось слишком мало времени, нужно дать сигнал машинисту – двигать по кругу любым предметом.

Контактная рельса (коричневая) Скриншот

Контактная рельса Скриншот

"Это называется сигнал остановки. Машинист сделает три коротких гудка, что будет означать, что он в курсе и начинает останавливать движение", – рассказала дежурная по станции.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 12 июля, около 9 утра, на полтора часа ограничивали движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метрополитена. Это обусловлено падением пассажира на рельсы на станции "Оболонь".

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