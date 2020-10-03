Как в Киеве выглядит самый большой блошиный рынок на "Почайне". Фоторепортаж

В Оболонском районе Киева возле станции метро "Почайна" расположился крупнейший в столице блошиный рынок. Он возник здесь рядом с книжным еще в 1990-х годах и в настоящее время стал одним из символических мест для киевлян и гостей города. Сюда приходят за уникальными вещами для наполнения своих коллекций, интересными предметами интерьера или просто как в своеобразный музей "золота среди хлама".

Посмотреть и приобрести на столичной барахолке есть что, хотя местные власти и решили провести там реконструкцию – вероятно, полностью "убрать" торговцев с железнодорожных путей возле станции "Зенит", что уже произошло с подобными рынками на Куреневке и Дарнице. Пока этого не случилось, OBOZREVATEL предлагает читателям подборку снимков с блошиного рынка Киева, сделанных фактически в разгар пандемии – один из погожих дней в конце сентября 2020-го (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Что представляет из себя барахолка на "Почайне"

Большинство киевлян привыкли покупать нужные вещи в интернет-магазинах, где можно читать отзывы, искать оптимальные варианты и, конечно, экономить время, заказывая товар по онлайн-доставке. Однако знатоки уверены: за уникальным вещами нужно идти не на сайт гипермаркета или китайского "Алиэкспресса", а на блошиный рынок.

В Киеве можно насчитать с десяток таких локаций почти под открытым небом. Однако почайновский блошиный рынок не сравнить с куреневским и дарницким, торговцы из которых после "сноса" перебазировались сюда.

Простирается он за книжным рынком вдоль улицы Вербовой по обеим сторонам дороги, далее переходит на тротуары, спускается в пешеходный переход, прерывается оживленной трассой и продолжается до подвесной автодороги возле гипермаркета. А если свернуть в сторону к станции городской электрички "Зенит", то зигзагом размещается между железнодорожными путями, потом снова выходит на дорогу – улицу Викентия Хвойки.

Обойдя ее и вернувшись обратно к станции, можно еще пройтись по тротуарам у проспекта Степана Бандеры, "нырнув" в подземный переход, проскочить на пятачок под эстакадой, а также вернуться еще на улицу Новоконстантиновскую у Подольского района, где под большим серым зданием и заканчивается "блошка". В общем, за полдня можно так хорошо прогуляться.

Каждую субботу и воскресенье сюда съезжаются коллекционеры и обычные торговцы со всех уголков Киева. На улице Вербовой, где расположились магазины и вагончики, торговля платная (за аренду последнего – от 800 гривен в месяц), а ближе к "Зениту" – бесплатная. Но везде весь товар люди раскладывают прямо на асфальте-земле, расстелив обычное покрывало, какой-то мешок или кусок клеенки. Усаживаются в самодельные кресла или на рейсы, при солнечной или дождливой погоде прячутся под зонтиками, и на импровизированных торговых местах продают вещи, которые многие вряд ли где-то могли видели последние лет десять или больше.

Выглядит все очень скученно и хаотично, а на железнодорожных путях – еще и опасно. Расстояние от организованного на земле "прилавка" к поезду – около полметра. Но люди опасности в рискованной торговли не видят: на минуту отходят назад, когда на них с бешеной скоростью и сигналя мчится товарняк, и не спешат отодвигать свой товар с рельсов. Покупатели же, бывает, просто топчутся по дорогой коллекции на земле. К сожалению, не раз случались и трагические случаи: из-за неосмотрительности под колесами поезда погибли несколько человек.

Что можно найти на блошином рынке в Киеве

Вещей, которые продают, отдают за просто так или обменивают на самой большой столичной барахолке, не перечислить. Здесь можно найти все – от дорогостоящего антиквариата до хлама, за который большинство не дали бы и железной гривны. От пластинок исполнителей, которых уже никто не помнит, черно-белых мобильников, которые когда-то для многих были мечтой, до, как бы банально это не звучало, старого белья и просроченных колбасы, алкоголя.

Казалось бы, кому может понадобиться коллекция разобранных на части чумазых кукол или дешевые польские леденцы, у которых давно истек срок годности. А, пожалуй, кому-то и это нужно – постоянный посетитель "блошки" сразу замечает, что ассортимент даже такого примитивного товара действительно меняется, а его запасы пополняются.

Барахолка на "Почайне" имеет запах ностальгии. Люди же, которые выставляют на всеобщее обозрение свои "сокровища", принадлежат к разным социальным группам, что сразу бросается в глаза. Есть здесь торгаши, которые за несколько гривен на "опохмелиться" отдают то ли украденные, то ли найденные на свалках почти новые вещи из домов богачей. Также можно увидеть торговцев с чертами восточной внешности, а возле них – скопления посетителей барахолки, которые перебирают в ящиках дешевый китайский конфискат: силиконовые чехлы и пластиковые крышки для смартфонов, провода, наушники по доллару, помятые батарейки и т. д.

Старенькие женщины почти за бесценок продают старомодные яркие платья, туфли и сумки. Некоторым бабушкам, которые годами торгуют на барахолке, уже более 80-90 лет – печально, но дня них это едва ли не единственный способ заработать дополнительную копейку к пенсии. Зато с улыбкой многие смотрят на мужчин "за 50", которые предлагают приобрести что-то из их коллекции пластмассовых машинок, мягких и игрушек из киндер-сюрпризов или кукол Барби.

Опытные антиквары утром выискивают в незатейливых "коллег" уникальные вещи и перепродают там, где на рынке ходят более богатые покупатели. Некоторые даже обвешивает себя серебряными украшениями для привлечения большего внимания к ценному товару. Но много здесь есть и настоящих ценителей, для которых это место – возможность поделиться тем, что они коллекционировали на протяжении многих лет. Часто это действительно редкие вещи, к которым посетители барахолки долго присматриваются со всех сторон, интересуются их историей у владельцев и, конечно же, торгуются.

Среди прочего, на барахолке много советских вещей и предметов быта: алюминиевая, хрустальная посуда, дорогие наборы серебряных столовых приборов. Можно найти на блошином рынке электрические и на дровах самовары времен СССР, разнообразные бронзовые, фарфоровые статуэтки, а еще куклы в изысканных нарядах; бывшие чемоданы, музыкальные инструменты, фототехнику; картины, шкатулки, люстры и подсвечники; коллекции блестящих драгоценных украшений, сотен значков, монет, бон, банкнот...

Есть и "красные" уголки с различными атрибутами советского прошлого, которые давно попали под закон о декоммунизации. Также много товара, привезенного из таких же блошиных рынков европейских стран: серебряные бокалы и кубки для вина, изогнутая медная и латунная посуда, которой пользовались в древности.

Как на любом рынке, чтобы разбавить чем-то торговлю, коллекционеры громко спорят с покупателями о цене той или иной антикварной вещи, между собой говорят о жизни, рассказывают анекдоты, пьют чай или открыто распивают спиртное.

Чем глубже пробираешься внутрь барахолки, тем больше охватывает ощущение, будто тебя перенесли машиной времени минимум в начало 2000-х годов или еще раньше. С виду людей, которые ходят между всего этого многообразия, можно понять, что это место привлекает не только желающих приобрести что-то уникальное для собственной коллекции или, например, интерьера, декораций, но и туристов.

Как возникла барахолка на "Почайне" в Киеве

В 1990-х годах, после распада СССР и разрушения плановой экономики, столичные заводы выживали как умели – в результате опустевшие цеха стали обживать новые предприниматели. Так зародился и местный книжный рынок. Вскоре сюда стали приезжать со всего Киева: сначала продавали книги прямо у дороги, но затем для них обустроили настоящие торговые ряды. Позже здесь оживилась реализация, например, пиратских дисков.

Торговля же раритетными, коллекционными вещами в последние десятилетия в Киеве несколько раз меняла дислокацию. Сначала такие предметы можно было приобрести в районе Сенного рынка, затем на куреневском птичьем, развернувшемся на трамвайных путях. Вокруг последнего даже разгорелся скандал – жители микрорайона жаловались на стихийную торговлю, после которой каждый раз оставались кучи мусора и грязи. Тогда продавцы с блошиного рынка на улице Фрунзе (ныне ул. Кирилловская) обратились с письмом в КГГА, попросив найти для них постоянное и просторное место с хорошей транспортной развязкой. Власти отправили их на улицу Вербовую (как раз таки сразу за книжным рынком тогда еще под названием "Петровка").

Так, девять лет назад, 1 октября 2011 года, в Киеве появился официальный блошиный рынок. За места для торговли там нужно было платить – сначала 4-10 гривен в день, что большинство продавцов возмущало. В то же время новая барахолка разрослась до Московского проспекта (ныне просп. Степана Бандеры). Также продавцы разместились на проезжей части и возле новой станции городской электрички "Зенит", где за торговлю деньги уже никто не требовал.

Единственной проблемой, жаловались тогда люди, стало отсутствие туалета. Этот факт актуален до сих пор, но сегодня пенсионеры, которых именно в этой части барахолки торгует больше всего, не стесняются справлять нужду под припаркованными совсем рядом автомобилями.

В общем, так это место превратилось в то, каким оно есть сейчас. Одни называют его музеем антиквариата под открытым небом, а некоторые – царством всего старого нужного-ненужного.

Пандемии COVID-19 на барахолке не боятся

С началом карантина в Украине из-за пандемии коронавируса блошиный рынок на "Почайне", как и все базары, прекратил свою "деятельность". Тогда это место было не узнать – о барахолке здесь напоминал разве что мусор, буквально вросший в землю за долгие годы ее существования здесь.

Правда, долго торговцы не выдержали – по одиночке начали выходить на "работу" в выходные уже через месяц после введения в стране жестких карантинных ограничений.

Сейчас, несмотря на все еще запрет массовых собраний и рост количества больных COVID-19, почайновская "блошка" живет своей обычной жизнью. Хотя и раньше это место иногда было центром антисанитарии, в сегодняшних реалиях торговцы и покупатели не особо обращают на это внимания. Людей в защитных масках среди толпы на рынке уже почти не встретишь, хотя на каждый звук кашля или чихания здесь оборачиваются с настороженностью.

Где еще в Киеве можно приобрести уникальные вещи

Кроме почайновской барахолки, еще недавно антиквариат рядом с хламом продавали на блошиных рынках на Куреневке и у железнодорожного вокзала "Дарница". На сегодня эти места, по решению столичных властей, стали зелеными зонами, где стихийная торговля запрещена.

Также каждую последнюю субботу месяца в Международном выставочном центре неподалеку станции метро "Левобережная" в Киеве проходили антикварные "слеты". На них приезжали коллекционеры из разных регионов Украины, поэтому уникальных вещей в одном таком месте собиралось гораздо больше. Однако с пандемией COVID-19 "слеты" отменили и, по состоянию на начало октября 2020-го, не восстановили даже после окончания карантина. Зато беспрепятственно еженедельно на Нивках проходят встречи коллекционеров, продают антиквариат и на Андреевском спуске.

Частично этот список можно дополнить радиорынком на Караваевых Дачах и рыбацким рынком возле станции метро "Днепр" (там у магазинов по-прежнему продают товары, изготовленные собственноручно). Не менее интересны и книжные рынки – уже упомянутый на "Почайне", Кураж Базар, а также современные благотворительные барахолки, винтажные лавки и тому подобное.

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