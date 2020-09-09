Как выглядит больница для больных на COVID-19 в Киеве: Кличко показал фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил городскую больницу №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом. Он показал киевлянам, как врачи борются с COVID-19, и призвал не пренебрегать правилами карантина.

Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фото и видео из медучреждения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации", – сказал Кличко.

Кличко в городской клинической больнице №4 в Киеве. kiev.klichko.org

По его словам, медики городской больницы №4 отмечают, что в последнее время во многих инфицированных COVID-19 наблюдается более тяжелое течение болезни. К тому же большинство пациентов – в возрасте от 30 до 60 лет.

Киевская ГКБ №4 – профильная в лечении коронавируса. kiev.klichko.org

Мэр подчеркнул, что это медучреждение сейчас заполнено почти на 80 процентов. В нем есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. Необходимыми средствами защиты и медикаментами заведение обеспечено.

ГКБ №4 в Киеве почти на 80 процентов заполнена больными COVID-19. kiev.klichko.org

"Всего в больницах столицы из 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавирусом в 16 медучреждениях, заполнены 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но, давайте не доводить до наихудшего сценария! Послушайте, что говорят те, кто заболел! Берегите себя!" – призвал Кличко.

Медики ГКБ №4 отмечают, что во многих инфицированных COVID-19 наблюдается тяжелое течение болезни. kiev.klichko.org

ГКБ №4 в Киеве имеет свою лабораторию для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 9 сентября, в Украине обнаружили еще 2551 случай инфицирования коронавирусом, из них 310 заражений COVID-19 – в Киеве.