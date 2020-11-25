Как выглядел советский Киев в 1972 году: появились исторические фото

Марина Лисничук Жизнь столицы 03:40, 25.11.2020

В сети опубликовали фотографии Киева во времена Советского Союза. Их сделал в 1972 году американец Хенк Баккер во время посещения СССР в составе группы преподавателей и учеников школы прикладного искусства.

Снимки, на которых изображены улицы и окрестности украинской столицы в те года, были опубликованы в Facebook-сообществе "Старые фото Киева" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Стоит заметить, что фото не любительские, а хорошо чувствуется творческий взгляд фотографа. Тем, кто интересуется фотографией и не видел этой серии, рекомендую загуглить и просмотреть все снимки, там также есть Крым", – написал автор поста.

В городском автобусе
Хенк Баккер, 1972 год

В комментариях под фото пользователи сети начали угадывать места, которые на них изображены. И только один снимок со всей подборки вызвал у них сомнения. В частности, фото смуглой девушки в старом автобусе. Пользователям показалось, что оно современное, потому что в руках "киевлянки с 1972-го" они заподозрили мобильный телефон и даже заметили у ее шарфа наушники.

"Она что, с мобильником разговаривает?", "Снимок похож на цифровой", "Автобус ЛАЗ, а в руках – зеркало", "Провода от наушников. Это мобильник. Фото современное", – делились мыслями подписчики.

В городском автобусе
Хенк Баккер, 1972 год

Отметим, что с 1966 по 1973 годы турист и фотограф Хенк Баккер жил в Канаде. Среди прочего он прошел курс "Творческая фотография" в Колледже прикладного искусства и технологии им. Хамбера в Торонто. Группа учеников и преподавателей этой школы получила приглашение поехать в Советский Союз. Он был одним из них.

Как известно, со середины 1960-х возобновилась идеологическая советская диктатура, а Киев стал центром диссидентского движения. В 1965 году состоялись первые массовые аресты украинских диссидентов. Следующие волны арестов прокатились в 1972-м. Несмотря на это, город жил своей жизнью. Путешествуя по СССР Баккер фотографировал обычных людей и их повседневность. Подписи к фото являются его авторскими.

Автобус не уступил машине скорой помощи
Хенк Баккер, 1972 год
Парк
Хенк Баккер, 1972 год
Без подписи
Хенк Баккер, 1972 год
Мальчик с бабушкой
Хенк Баккер, 1972 год
В монастыре
Хенк Баккер, 1972 год
Солдат с женой и ребенком
Хенк Баккер, 1972 год
Солдат фотографирует
Хенк Баккер, 1972 год
Сходил утром к Днепру. Уже было несколько человек, которые ловили рыбу
Хенк Баккер, 1972 год
Мальчик на рыбалке
Хенк Баккер, 1972 год
Рыба была не только для личного пользования, но и продавалась на импровизированном рынке
Хенк Баккер, 1972 год
Они также продавали такие продукты, как хлеб и выпечка
Хенк Баккер, 1972 год
Маленький мальчик в детском саду
Хенк Баккер, 1972 год
Старая женщина в церкви
Хенк Баккер, 1972 год
Человек на улице
Хенк Баккер, 1972 год
Человек у торгового автомата
Хенк Баккер, 1972 год
В колхозе под Киевом. Без подписи
Хенк Баккер, 1972 год
В колхозе под Киевом. Без подписи
Хенк Баккер, 1972 год
В колхозе под Киевом. Без подписи
Хенк Баккер, 1972 год
В колхозе под Киевом. Рабочий с дочерью
Хенк Баккер, 1972 год
В колхозе под Киевом. Дама слева была, вероятно, оригинальной моделью для матрешки
Хенк Баккер, 1972 год
В колхозе под Киевом. Мальчик на велосипеде
Хенк Баккер, 1972 год

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали раритетную фотографию военного парада в Киеве. Снимок датирован 1930 годом.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Один из лучших аэрокосмических конструкторов Украины умер от COVID-19

Кива устроил шоу с Украиной на поводке: названы расценки массовки. Фото и видео

Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники

Россия обвинила США в нарушении границы и направила военных на подмогу

Денег не будет