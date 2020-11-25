Как выглядел советский Киев в 1972 году: появились исторические фото

В сети опубликовали фотографии Киева во времена Советского Союза. Их сделал в 1972 году американец Хенк Баккер во время посещения СССР в составе группы преподавателей и учеников школы прикладного искусства.

Снимки, на которых изображены улицы и окрестности украинской столицы в те года, были опубликованы в Facebook-сообществе "Старые фото Киева" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Стоит заметить, что фото не любительские, а хорошо чувствуется творческий взгляд фотографа. Тем, кто интересуется фотографией и не видел этой серии, рекомендую загуглить и просмотреть все снимки, там также есть Крым", – написал автор поста.

В комментариях под фото пользователи сети начали угадывать места, которые на них изображены. И только один снимок со всей подборки вызвал у них сомнения. В частности, фото смуглой девушки в старом автобусе. Пользователям показалось, что оно современное, потому что в руках "киевлянки с 1972-го" они заподозрили мобильный телефон и даже заметили у ее шарфа наушники.

"Она что, с мобильником разговаривает?", "Снимок похож на цифровой", "Автобус ЛАЗ, а в руках – зеркало", "Провода от наушников. Это мобильник. Фото современное", – делились мыслями подписчики.

Отметим, что с 1966 по 1973 годы турист и фотограф Хенк Баккер жил в Канаде. Среди прочего он прошел курс "Творческая фотография" в Колледже прикладного искусства и технологии им. Хамбера в Торонто. Группа учеников и преподавателей этой школы получила приглашение поехать в Советский Союз. Он был одним из них.

Как известно, со середины 1960-х возобновилась идеологическая советская диктатура, а Киев стал центром диссидентского движения. В 1965 году состоялись первые массовые аресты украинских диссидентов. Следующие волны арестов прокатились в 1972-м. Несмотря на это, город жил своей жизнью. Путешествуя по СССР Баккер фотографировал обычных людей и их повседневность. Подписи к фото являются его авторскими.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали раритетную фотографию военного парада в Киеве. Снимок датирован 1930 годом.