Как выглядел Нацбанк в Киеве в старину: редкое фото

Анна Прийма Жизнь столицы 04:20, 12.11.2020

В сети опубликовали раритетную фотографию здания Национального банка Украины в Киеве.

"Киевская контора Государственного банка", – подписан снимок на странице "Пуля" в Twitter.

НБУ
"Пуля", Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано редкое фото Европейской площади, которая носила название царской.

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Кияни Жизнь столицы

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