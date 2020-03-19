Как Васнецов рисовал Богородицу во Владимирском соборе Киева: появилось архивное фото

В сети показали архивное фото работы художника, мастера исторической и фольклорной живописи Виктора Васнецова над изображением Богородицы во Владимирском соборе Киева.

Снимок датирован 1880-ми годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Виктор Васнецов на лесах во время работы над образом Богородицы во Владимирском соборе", – написал автор поста.

Работа Васнецова над изображением Богородицы во Владимирском соборе Киева Клуб коренного киевлянина

Примечательно, что фотография за 22 часа публикации собрала более 600 лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло архивное фото, сделанное после исторической битвы за Киев в 1943 году. На нем видно, как в город после изгнания немецких войск возвращались его жители.

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