Как в Киеве строили Dream Town: появились впечатляющие фото

В сети показали впечатляющие фото Оболонского проспекта в Киеве во время, когда там еще не был построен известный ТРЦ Dream Town.

Соответствующее фото разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку кадров, на которых видно, как с годами менялся район (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Оболонь до Новой эры. Зарождение Dream Town", – говорится в посте.

Оболонский проспект в Киеве

Оболонский проспект получил современное название в 1993 году. А уже в 2006 – 2010 годах на бульварной части проспекта, в кварталах между улицами Маршала Малиновского – Маршала Тимошенко – Героев Днепра, построили известный ТРЦ "Dream Town".

Оболонский проспект в Киеве без ТРЦ Dream Town Facebook/Клуб коренного киевлянина

Оболонский проспект в Киеве. Строительство ТРЦ Dream Town miha-andrew.livejournal.com

Оболонский проспект в Киеве. Строительство ТРЦ Dream Town miha-andrew.livejournal.com

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town tov-tob.livejournal.com

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town bp4kmb1.com.ua

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town tov-tob.livejournal.com

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town tov-tob.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали невероятные старинные открытки с Владимирской горкой в Киеве в зимнее время года.

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