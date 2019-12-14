Главная Новости
14 декабря • обновлено в 11:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Как в Киеве строили Dream Town: появились впечатляющие фото

2.3т
Читать материал на украинском

В сети показали впечатляющие фото Оболонского проспекта в Киеве во время, когда там еще не был построен известный ТРЦ Dream Town.

Соответствующее фото разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку кадров, на которых видно, как с годами менялся район (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Оболонь до Новой эры. Зарождение Dream Town", – говорится в посте.

Оболонский проспект в Киеве

Оболонский проспект в Киеве

Оболонский проспект получил современное название в 1993 году. А уже в 2006 – 2010 годах на бульварной части проспекта, в кварталах между улицами Маршала Малиновского – Маршала Тимошенко – Героев Днепра, построили известный ТРЦ "Dream Town".

Новости
Крещатик без рекламы, Майдан с Лениным: появились впечатляющие архивные фото Киева
Оболонский проспект в Киеве без ТРЦ Dream Town

Оболонский проспект в Киеве без ТРЦ Dream Town

Facebook/Клуб коренного киевлянина

Оболонский проспект в Киеве. Строительство ТРЦ Dream Town

Оболонский проспект в Киеве. Строительство ТРЦ Dream Town

miha-andrew.livejournal.com

Оболонский проспект в Киеве. Строительство ТРЦ Dream Town

Оболонский проспект в Киеве. Строительство ТРЦ Dream Town

miha-andrew.livejournal.com

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town

tov-tob.livejournal.com

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town

bp4kmb1.com.ua

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town

tov-tob.livejournal.com

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town

Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town

tov-tob.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали невероятные старинные открытки с Владимирской горкой в Киеве в зимнее время года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
1
Смешно
4
Интересно
4
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги