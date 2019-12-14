Как в Киеве строили Dream Town: появились впечатляющие фото

В сети показали впечатляющие фото Оболонского проспекта в Киеве во время, когда там еще не был построен известный ТРЦ Dream Town.
Соответствующее фото разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку кадров, на которых видно, как с годами менялся район (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Оболонь до Новой эры. Зарождение Dream Town", – говорится в посте.
Оболонский проспект в Киеве
Оболонский проспект получил современное название в 1993 году. А уже в 2006 – 2010 годах на бульварной части проспекта, в кварталах между улицами Маршала Малиновского – Маршала Тимошенко – Героев Днепра, построили известный ТРЦ "Dream Town".
Оболонский проспект в Киеве без ТРЦ Dream Town
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Оболонский проспект в Киеве. Строительство ТРЦ Dream Town
miha-andrew.livejournal.com
Оболонский проспект в Киеве. Строительство ТРЦ Dream Town
miha-andrew.livejournal.com
Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town
tov-tob.livejournal.com
Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town
bp4kmb1.com.ua
Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town
tov-tob.livejournal.com
Оболонский проспект в Киеве с ТРЦ Dream Town
tov-tob.livejournal.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали невероятные старинные открытки с Владимирской горкой в Киеве в зимнее время года.
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