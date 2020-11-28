Как в Киеве проходит карантин выходного дня: фоторепортаж и видео

В Киеве в субботу, 28 ноября, во время действия карантина выходного дня в Голосеевском и Дарницком районах открылись продовольственные ярмарки.

Несмотря на запрет, торговать в палатках на улицах столицы выстроились десятки предпринимателей, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По состоянию на 08:30 утра на ярмарке уже было достаточно много киевлян, большинство из них пришли за покупками в защитных масках. Правоохранителей на месте торговли не было.

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