Как в Киеве проходит карантин выходного дня: фоторепортаж и видео
В Киеве в субботу, 28 ноября, во время действия карантина выходного дня в Голосеевском и Дарницком районах открылись продовольственные ярмарки.
Несмотря на запрет, торговать в палатках на улицах столицы выстроились десятки предпринимателей, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По состоянию на 08:30 утра на ярмарке уже было достаточно много киевлян, большинство из них пришли за покупками в защитных масках. Правоохранителей на месте торговли не было.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Киеве 28 ноября установлен рекорд по количеству новых больных коронавирусом. За минувшие сутки заразились 1739 человек.
Украинцы потребовали локдаун после нового рекорда COVID-19.
Большинство граждан Украины поддерживают введение полного локдауна в стране в декабре. По данным опроса, усиление карантинных мер поддержали 58% против 42%.