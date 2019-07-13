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"Как в Голливуде!" Киевские патрульные поразили сеть отчаянным поступком. Видеофакт

3.1т Читать материал на украинском

В Киеве патрульные помогли рожающей женщине без препятствий добраться до роддома. Так, они сопровождали авто, благодаря чему люди смогли быстро добраться.

Поступок патрульных вызвал восторг в сети. За рулем была инструктор по родам, которая и выложила в сеть видео и свою историю. Она подчеркнула, что все происходило, "как в Голливуде". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В какой-то момент она решила ехать по транспортной полосе. Через какое-то время им на встречу выехал экипаж полиции.

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"Как в Голливуде!" Киевские патрульные поразили сеть отчаянным поступком. Видеофакт

Скриншот с видео

"Я попросила сопровождение, сказав что у нас роды. Полицейские не думали ни минуты , оставив нарушителей, они запрыгнули в машину , спросили адрес и мы помчались", – рассказала она на своей странице в Facebook.

Пользователи оценили поступок копов: "Респект!", "Молодцы ребята!", "Вот такой должна быть полиция!".

"Как в Голливуде!" Киевские патрульные поразили сеть отчаянным поступком. Видеофакт
"Как в Голливуде!" Киевские патрульные поразили сеть отчаянным поступком. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, начальника полиции Василькова Киевской области Василия Первака отстранили от выполнения обязанностей из-за информации о его внеслужебной связи с кандидатом в нардепы.

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Место
Украина Киев
Теги
патрульная полиция Национальная полиция Украины
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Факельные шествия нацистов не помешали, как в концлагере Украина?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Это вам не расейские мусорилы
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не о твоих наркотиках новость.
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