В метро Киева начали переоборудовать вагоны. Первые фото

Специальные вертикальные поручни начали устанавливать в вагонах подземки Киева.

Их смонтировали на двух средних дверях одного из вагонов зеленой линии, сообщили в метрополитене столицы. (Чтобы посмотреть фото доскролльте до конца)

''На двух других дверях конструкция не ставилась для комфортной возможности захода в вагон маломобильных пассажиров на колясках'', – пояснили в метрополитене.

Данные поручни не предусмотрены конструкцией вагона, поэтому установка требовала достаточно долгого времени и согласований.

Следующие несколько месяцев такой вагон будет курсировать в режиме тестирования на Сырецко-Печерской линии. Если нововведение приживется, другие вагоны переоснастят так же.

Вертикальные поручни появились в киевском метро Facebook Наталки Макогон

Вертикальные поручни появились в киевском метро Facebook Наталки Макогон

Киевляне неоднозначно отреагировали на нововведение. Поручни установлены высоко и люди невысокого роста не смогут дотянуться до горизонтальной перекладины.

Также просят покрасить перила в яркий цвет, чтобы было заметно их при входе в вагон.

Кияни просять пофарбувати у яскравий колір нові поручні фото: facebook.com/kyivmetro

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на станции метро "Сырец" провели ремонт входа. Установили новое оборудование для оплаты проезда, двери и информационные указатели.