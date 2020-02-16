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16 февраля • обновлено в 03:42
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Как строили метро "Крещатик" в Киеве: всплыло раритетное фото

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В сети появилось раритетное фото строительства вестибюля станции метро "Крещатик" в Киеве.

Снимок датирован 1959 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"1959 год. Строят наземный вестибюль станции м. "Крещатик", – говорится в посте.

Строительство станции метро "Крещатик" в Киеве

Строительство станции метро "Крещатик" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

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OBOZREVATEL предлагает своим четателям посмотреть, каким стал вход на станцию в 2000-х годах.

Вход на станцию метро "Крещатик" в Киеве

Вход на станцию метро "Крещатик" в Киеве

Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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