Как строили метро "Крещатик" в Киеве: всплыло раритетное фото

В сети появилось раритетное фото строительства вестибюля станции метро "Крещатик" в Киеве.

Снимок датирован 1959 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"1959 год. Строят наземный вестибюль станции м. "Крещатик", – говорится в посте.

Строительство станции метро "Крещатик" в Киеве Клуб коренного киевлянина

OBOZREVATEL предлагает своим четателям посмотреть, каким стал вход на станцию в 2000-х годах.

Вход на станцию метро "Крещатик" в Киеве Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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