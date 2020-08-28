Как школы в Киеве будут работать с 1 сентября: Кличко раскрыл главные правила

В Киеве все коммунальные учебные заведения готовы к началу работы в новых условиях.

В столице настроены начать учебный год с 1 сентября. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 28 августа, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В столичных школах будут действовать меры безопасности, которые установила власть. Все коммунальные учебные заведения готовы к работе в новых условиях. Все школы на средства городского бюджета закупили дезинфекторы, средства индивидуальной защиты. На это из специального фонда город выделил более 30 млн гривен", – пояснил он.

Кличко рассказал, что в каждой школе был разработан алгоритм перемещения детей. Помещения будут минимум два раза в день обрабатывать дезинфекторами. Также на переменах, которые продлили во времени, будут осуществлять проветривание кабинетов и другие мероприятия.

По его словам, утром все дети и учителя будут проходить обязательный температурный скрининг, а педагоги должны опрашивать школьников о самочувствии.

"В случае вспышки коронавируса учителя и директора будут действовать в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. Каждый директор, каждый учитель получил пошаговую инструкцию, что нужно делать в случае обнаружения больного ребенка. Решение же о закрытии учебного заведения или отдельного класса на карантин будут принимать исключительно санитарные врачи", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы обратился к родителям учеников и призвал не отправлять детей в школу, если у них есть признаки заболевания ОРВИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 28 августа уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.