Как школы Киева работают во время карантина: Кличко отчитался о 1 сентября

1 сентября в Киеве только одна из 428 коммунальных школ не начала образовательный процесс из-за обнаруженного COVID-19 среди учителей.

Об этом на брифинге в среду, 2 сентября, рассказал глава Киева Виталий Кличко. Глава столицы отметил, что по рекомендации ВОЗ полное закрытие школ должно являться крайне мерой.

"427 коммунальных учебных заведений столицы начали 1 сентября образовательный процесс. Одна школа пока будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирус среди учителей", – отметил Кличко.

Он добавил, что всего в школы пошло почти 300 тысяч учеников, среди них более 30 тысяч – первоклассники.

"Все учебные заведения работают по четкому регламенту. И также имеют инструкции на случай выявления больного коронавирусом. Всем детям и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы в перерывах проветривают. В помещениях осуществляют дезинфекцию", – отметил Кличко.

Ранее мэр Киева сообщил, что в столице резко подскочило число госпитализаций с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за сутки в 2 раза выросло число больных коронавирусом.

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