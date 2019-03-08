"Как на похоронах": "романтичное" фото к 8 Марта в Киеве вызвало споры в сети

В сети обговаривают сделанное в Киеве фото очереди мужчин за цветами в канун Международного женского дня, празднуемого 8 марта.

Снимок, запечатленный пользовательницей с ником Alena Denga, опубликован на Instagram-странице thevillageua. Уточняется, что кадр был сделан 7 марта.

"Однозначно фото дня, очередь за цветами у станции "Золотые ворота". Тюльпаны, например, продают за 30 грн одна штучка", — сказано в посте.

instagram.com/thevillageua/

Многие комментаторы высказали возмущение из-за завышенной цены на традиционный подарок. Другие пользователи высмеяли фото, сравнив происходящее с похоронами.

"А говорят, что наши мужчины не романтики", "В обычные дни цветы там стоят по 10-15 гривен", "Что же будет в следующем году?" "Похоже на похороны", "Как будто их по талонам выдают", "Жесть", "Выглядит смешно, но вот иду городу и так красиво — куча людей с цветами в руках!" — пишут под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине снова заговорили об отмене 8 Марта— праздник потерял изначальный смысл в виде борьбы за права женщин.

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