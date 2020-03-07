Как могли бы выглядеть станции метро в Киеве: появились впечатляющие архивные проекты. Фото

В сети появились впечатляющие архивные проекты вестибюлей станций метро "Днепр" и "Арсенальная" в Киеве.

Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина". Проекты разработал украинский архитектор Геннадий Гранаткин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Проект станции метро в Киеве Клуб коренного киевлянина

"Станции киевского метрополитена "Днепр" и "Арсенальная". К 55-летию киевского метрополитена", – говорится в посте.

Проект станции метро в Киеве Клуб коренного киевлянина

Проект станции метро в Киеве Клуб коренного киевлянина

Проекты паблику предоставил родственник автора – Иван Гранаткин.

Проект станции метро в Киеве Клуб коренного киевлянина

Проект станции метро в Киеве Клуб коренного киевлянина

Проект станции метро в Киеве Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

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