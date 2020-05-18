Как контролируют въезд фур в Киев: Кличко рассказал о взвешивании
С 18 мая ограничили въезд фур в Киев, а для отслеживания их веса было запущено пять автоматических комплексов габаритно-весового контроля.
Об этом мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил во время брифинга 18 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что Киев в последнее время сковывают большие пробки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Так, с сегодняшнего дня мы ограничили въезд в столицу крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ограничения будут действовать утром с 7:00 до 10:00 часов и вечером с 17:00 до 20:00", – напомнил мэр Киева.
"Относительно контроля веса таких авто, то несколько дней назад мы совместно с Министерством инфраструктуры и Государственной службой Украины по безопасности на транспорте запустили пять автоматических комплексов габаритно-весового контроля. Они круглосуточно работают на всех въездах в столицу", – подчеркнул Кличко.
Так, по его словам, уже первые дни их работы показали, что в среднем 20% фур направляются в Киев со значительной перегрузкой.
"Поэтому круглосуточная работа таких комплексов – важный шаг, чтобы Киев был закрыт для недобросовестных перевозчиков. Постоянный контроль и штрафы заставят их не ехать через город. Для нас это важно, потому что перегруженные фуры разбивают наши дороги. В частности, и новые", – добавил глава столицы.
Он также отметил, что летом эта проблема вдвойне актуальна, поскольку во время жары дороги еще больше "страдают" от грузовиков.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко во время брифинга обратился к полиции с требованием проверить все ночные клубы столицы, ведь некоторые из них открылись без разрешения во время карантина, введенного из-за COVID-19.